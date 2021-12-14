İDSO, Giovanni Bottesini'nin 200. yaşını kutlayacak - Haberler
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İDSO, Giovanni Bottesini'nin 200. yaşını kutlayacak

İDSO, Giovanni Bottesini'nin 200. yaşını kutlayacak
AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), İtalyan romantik besteci, orkestra şefi ve kontrbas ustası Giovanni Bottesini'nin 200. doğum yıl dönümü anısına konser verecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), İtalyan romantik besteci, orkestra şefi ve kontrbas ustası Giovanni Bottesini'nin 200. doğum yıl dönümü anısına konser verecek.

Murat Cem Orhan'ın yönetimindeki orkestra, Denizbank Konserleri kapsamında, 17 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak.

Orkestraya kontrbas sanatçısı Fora Baltacıgil de eşlik edecek. Konserde, Giuseppe Verdi'nin "La Forza Del Destino (Talihin Kudreti) Üvertürü" ile I Vespri Siciliani Operası'ndan "4 Mevsim Bale Müziği" ve Giovanni Bottesini'nin "Kontrbas Konçertosu Si Minör No: 2" eserleri yorumlanacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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