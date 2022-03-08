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İDSO, Dünya Kadınlar Günü konseri verecek

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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İDSO, Dünya Kadınlar Günü konseri verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında "Dünya Kadınlar Günü Konseri"nde müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında "Dünya Kadınlar Günü Konseri"nde müzikseverlerle buluşacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, genç piyanist Iraz Yıldız, 11 Mart'ta 20.00'de, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Pek çok farklı ülkede, dünyaca ünlü isimlerle birlikte sahneye çıkan orkestra şefi Hakan Şensoy'un yöneteceği konserde, Vaja Azarashvili'nin "Nocturne", Mozart'ın "Piyano Konçertosu No: 12", Joseph Haydn'ın "Senfoni No: 49" eserleri yorumlanacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Dünya Kadınlar Günü, Mart, AKM, Güncel, Haberler

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