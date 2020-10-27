İDSO, Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne alacak
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İDSO, Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne alacak

27.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:21
İDSO, Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne alacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Cumhuriyet Bayramı Haftası Konserleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Cumhuriyet Bayramı Haftası Konserleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Topluluk, 30 Ekim'de 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Şefi Tolga Taviş yönetimindeki konserde, İDSO'ya Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Nurdan Küçükekmekçi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Zeynep Halvaşi ve Valentin Conus eşlik edecek.

Nevit Kodallı'nın "Telli Turna", Tolga Taviş'in "Rona Şarkıları" adlı eserlerinin yorumlanacağı konsere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda izleyici alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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