İdso Çin'de Turne Yapacak
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı" etkinlikleri kapsamında turneye çıktı.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı" etkinlikleri kapsamında turneye çıktı.
Orkestra, Fuzhou, Jinan, Harbin, Mudanjiang, Yichang, Yangzhou, Şanghay ve Quanzhou şehirlerinde 8 konser verecek.
Hollandalı şef Josef Suilen'in yöneteceği konserlerde, Türk ve Çinli bestecilerin eserlerinin yanı sıra Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi, Andre Tchaikowsky, Johann Strauss, Hector Berlioz, Gioacchino Rossini, Johannes Brahms, Jacques Offenbach ve Gerorges Bizet'in eserleri de yorumlanacak.
Kaynak: AA