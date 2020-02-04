İDSO 7 Şubat'ta konser verecek
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde şubat ayının ilk konserine, keman sanatçısı Rebekka Hartmann eşlik edecek.
04.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:34
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde şubat ayının ilk konserine, keman sanatçısı Rebekka Hartmann eşlik edecek.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Orkestra Şefi Lior Shambadal yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, Johannes Brahms'ın "Keman Konçertosu" ve Franz Schubert'in "Senfoni No.4" adlı eserleri icra edilecek.
Kaynak: AA