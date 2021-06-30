İDSO, 5 Temmuz'da "Klasik Akşamı" yaz konserinde sahne alacak
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yaz konseri "Klasik Akşamı" ile sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yaz konseri "Klasik Akşamı" ile sanatseverlerle buluşacak.
Topluluk, 5 Temmuz saat 21: 00'de, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sahne alacak. Konser, şef Hasan Niyazi Turna yönetiminde solist Sertaç Çevikkol'un katılımıyla gerçekleşecek.
Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma Üvertürü" ve "Fagot Konçertosu K.V.191" ile J.Haydn'ın "Senfoni No.38" adlı eserlerinin yorumlanacağı etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dönemin ilk konseri olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref