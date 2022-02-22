İDSO, 25 Şubat'ta AKM'de müzikseverlerle buluşacak - Haberler
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İDSO, 25 Şubat'ta AKM'de müzikseverlerle buluşacak

AA, Fatih Türkyılmaz - Güncel
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İDSO, 25 Şubat'ta AKM'de müzikseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde bu hafta çellist Jamal Aliyev sahne alacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde bu hafta çellist Jamal Aliyev sahne alacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, İDSO DenizBank Konserleri'nin şubat ayındaki son konseri 25 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Genç şef Nil Venditti'nin şefliğindeki konserde Joseph Haydn'in "Viyolonsel Konçertosu No: 1 Do Majör" ve Bela Bartok'un "Yaylı Orkestra için Divertimento" eserleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Tiyatro, AKM, Güncel, Haberler

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