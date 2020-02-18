İDSO 21 Şubat'ta konser verecek
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında 21 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.
18.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:14
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında 21 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.
Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde İDSO, Orkestra Şefi Can Okan yönetiminde solist Ersun Kocaoğlu'na eşlik edecek.
Konserde Ludwig Van Beethoven'in "Keman Konçertosu" ve "Senfoni No.6" adlı eserleri icra edilecek.
Kaynak: AA