İDSB'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

14.10.2019 11:38

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nda bölge halkının yanında, teröristler ve terör besleyicilerinin karşısında olduğunu belirtti.

İDSB'den, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yapılan basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, güney sınırında yaptığı bu operasyonun uluslararası hukuk, taraflar arasında imzalanan Adana Protokolü, BM Antlaşması'nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edildiği ifade edilen açıklamada, "Operasyonun amacı ise Suriye sınırında oluşturulmaya çalışılan ve enerji koridoru ismiyle kamufle edilmeye çalışılan terör koridoruna engel olmak ve bölge güvenliğini sağlamaktır. Barış Pınarı Harekatı, bölgedeki Kürt vatandaşların özlük haklarına bir müdahale değil terör mihraklarına karşı yapılmış bir operasyondur. Kaldı ki bölge yıllardan beri ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin askeri olarak eğitip donattığı terör örgütlerinin işgali altında yer almaktadır." denildi.

Açıklamada, bölgedeki terör örgütlerinin Arap, Kürt ve Türkmenlere karşı insanlık dışı uygulamalarda bulunduğu, bölge halkını göçe zorladığı ve demografik yapının bozulması için çabaladıkları dile getirilerek, Suriye'de birbirinden değişik isimlerle aynı çatı altında faaliyet gösteren PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan operasyonun en önemli hedefinin Suriye toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak olduğu kaydedildi.

Harekat, bölgenin huzuru ve güvenliğine katkılar sağlayacak

9. yılına giren Suriye iç savaşından en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Türkiye bölge halkının haklarını her zaman savunmuş ve yaklaşık dört milyon Suriyeli kardeşine kapılarını açmıştır. Türkiye, kendisine karşı açılmış tüm ekonomik savaşlara rağmen savaş yüzünden kendi topraklarından kopan Suriyeli misafirleri için 40 milyar dolar harcama yapmıştır. Suriyeli kardeşlerimize kapılarını kapatan ve 100-200 kişiyi misafir etmeyi dahi kabul etmeyen batılı ülkelerin bu operasyon hakkındaki söylemleri gerçeklikten oldukça uzaktır. Türkiye bölgedeki Kürt halkına değil, ABD ve batılı ülkeler tarafından bölge halklarını birbirine düşürmek için kırk yıldır beslenen teröristlere operasyon yapmaktadır. Başta ABD olmak üzere insan haklarını sözde el üstünde tutan ülkeler özellikle Müslüman ülkelerde yaşanan insan hakları ihlallerinde üç maymunu oynamaktadırlar. İkiyüzlü siyasetleri ile sürekli Orta Doğu'daki hain planlarını devreye sokan batılı ülkeler Suriye başta olmak üzere bölgede yaşanan istikrarsızlığın asıl sebebidir. Terör yandaşı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları, zaman kaybetmeden Barış Pınarı Harekatı'na manipülasyon çalışmalarına başlamıştır. Suriye iç savaşının farklı alanlarında çekilen fotoğrafları yayınlayarak siviller zarar görüyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışılmaktadır. Türk ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda bölge halkının yanında, teröristler ve terör besleyicilerinin karşısındadır. Barış Pınarı Harekatı'nın bölgenin huzuru ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kahraman Türk ordusuna tüm bölgeyi etkileyen terör bataklıklarını kurutacakları bu operasyonda muvaffakiyetler diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Kaynak: AA