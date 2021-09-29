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İdrisyaylalılar Derneğinden AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ziyaret

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
İdrisyaylalılar Derneğinden AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Seyitgazi İdrisyaylalılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Recep Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Seyitgazi İdrisyaylalılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Recep Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çalışkan, görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Demir ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Çalışkan, "Hemşehrilerimiz ile dertleşmeye ve talepleri konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çalışkan'a taleplerini ve önerilerini ileten Demir ise "Başkanımıza her zaman olduğu gibi bize karşı olan ilgi ve alakaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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Haber: İdrisyaylalılar Derneğinden AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ziyaret - Haberler
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