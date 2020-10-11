İdrisyayla'nın meşhur pekmezi yapılmaya başlandı

Uzun yıllar önce Balkanlardan göç ederek Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine gelen Balkan göçmenlerinin kurduğu doğa harikası İdrisyayla mahallesinde pekmek hazırlıkları başladı.

Uzun yıllar önce Balkanlardan göç ederek Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine gelen Balkan göçmenlerinin kurduğu doğa harikası İdrisyayla mahallesinde pekmek hazırlıkları başladı.

128 yıl önce atalarının yanlarında getirdikleri pancar tohumuyla hazırladıkları pekmez yurdun birçok yerinden sipariş yağıyor. İdrisyayla mahallesi sakinlerinden pekmez üreticisi Osman Turhan, parcarlarının ata tohumları ile üretildiğini anlattı. Turan; "Doğal yöntemlerle üretiğimiz pancarımızı önce temizliyor ve kaynatmaya alıyoruz, yaklaşık 12 saat kaynatılıyor. Daha sonra ezilerek şırası alınan pancarda bu işlem de 5-6 saat kadar sürüyor. Son olarak şırası da kaynatılan pekmez, soğumaya bırakılıyoruz. Meşaketli bir çalışma içinde doğal sağlıklı kış aylarının vaz geçilmez tatlısını üretiyoruz"diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı