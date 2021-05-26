İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli? İdris Şahin hayatı ve biyografisi!
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İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli? İdris Şahin hayatı ve biyografisi!

İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli? İdris Şahin hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İdris Şahin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İdris Şahin kaç yaşında, nereli? İdris Şahin hayatı ve biyografisi! İdris Şahin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İdris Şahin hakkında araştırmalar yapılıyor. İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli? İdris Şahin hayatı ve biyografisi!

İDRİS ŞAHİN KİMDİR?

İdris Şahin (d. 18 Mart 1974 Orta, Çankırı), Türk siyasetçi ve Avukattır.

1974 yılında dünyaya gelen İdris Şahin aslen Çankırılıdır. Eski AK parti milletvekili olan İdris Şahin son dönemde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme gelmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İdris Şahin'in asıl mesleği Avukattır.

Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanında uzman olan İdris Şahin, serbest avukatlık yapmaktadır.

İki dönem Çankırı Baro Başkanlığı, üç dönem Türkiye Barolar Birliği üst kurul delegeliği ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İdris Şahin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti 24. Dönem Çankırı Milletvekili olarak seçilmiştir.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babası.

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İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli? İdris Şahin hayatı ve biyografisi! - Haberler
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