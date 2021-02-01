İdrar yolu iltihaplanmasına Probiyotik ve Craberry önerisi
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İdrar yolu iltihaplanmasına Probiyotik ve Craberry önerisi

01.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:40
İdrar yolu iltihaplanmasına Probiyotik ve Craberry önerisi

ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, "İdrar yolu iltihabı gibi basit üriner enfeksiyonların korunmasında ve tedavisinde probiyotikler ve cranberry (turna yemişi) bileşiklerin kullanımı günümüzde birçok hekim tarafından öneriliyor" dedi.

ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, "İdrar yolu iltihabı gibi basit üriner enfeksiyonların korunmasında ve tedavisinde probiyotikler ve cranberry (turna yemişi) bileşiklerin kullanımı günümüzde birçok hekim tarafından öneriliyor" dedi.  

Acıbadem Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, idrar yolu iltihaplanmasıyla ilgili bilgi vererek, "İdrar yolunun herhangi bir kısmında iltihaplanmaya neden olan bakteriyel enfeksiyonlar, hemen her yaşta görülebiliyor. Halk arasında bilinen ismiyle idrar torbası yani mesane veya üreterlerin (idrar borusu) bakteriyel enfeksiyonları sistit olarak tanımlanıyor. Üretrit (üretra, mesaneden idrarı dışarı çıkaran tüpteki enfeksiyon) ile piyelonefrit (böbreğin pelvis ve parankimi iltihabı) ise daha ciddi süreçler olarak kabul ediliyor. Bu enfeksiyonların tedavi edilmemesi halinde kalıcı böbrek hasarı oluşabiliyor. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonlarının ciddiye alınması gerekiyor" dedi.

'HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞI KADINLARDA YAŞLA BİRLİKTE ARTIYOR'İdrar yolu iltihabının belirtilerine değinen Prof. Dr. Sofikerim, "İdrar yolu enfeksiyonların en yaygın semptomları ağrılı idrara çıkma, genellikle keskin bir ağrı veya yanma hissi, sık veya acil idrara çıkma isteği görülüyor. Ayrıca diğer belirtiler de gece idrara çıkma ihtiyacı, anormal idrar rengi, kötü veya güçlü kokulu idrar, idrarda kan, idrarda iltihap, bel veya karın ağrısı oluyor. Enfeksiyon böbreklere yayılırsa ateş, titreme, bulantı ve kusma görülebiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu hastaların yüzde 30'unda tekrar eder ve genellikle ateşli bir hastalığa neden olur. Hastalığın görülme sıklığı özellikle menopoz sonrası kadınlarda yaşla birlikte artıyor" diye konuştu.'CRANBERRY ENFEKSİYON OLASILIĞINI AZALTIYOR'Cranberry'nin bakterilerin yapısını değiştirdiğine değinen Sofikerim, şunları kaydetti: "Son yıllarda yapılan araştırmalar ise idrar yolu enfeksiyonlarına karşı probiyotik kullanılmasının tedavide etkili olduğunu gösteriyor. Bazı probiyotik laktobasillerin (bir bakteri cinsi) ürogenital sağlığı iyileştiriyor ve enfeksiyona yol açan bakterilerin azalmasını sağlıyor. Cranberry, koli basili bakterilerinin mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücrelere yapışmasını önlüyor, böylece enfeksiyon olasılığını azaltıyor. Bu meyvenin içeriğindeki özel bileşiklerin koli basiliyi değiştirdiğine, mesane yüzeyine tutunmasını sağlayan madde üretimini ve bakterilerin birbiriyle kimyasal olarak iletişim kurma yeteneğini azalttığına dair bulgular var. Tüm bu nedenlerden dolayı sistit (idrar yolu iltihabı) gibi basit üriner enfeksiyonların korunmasında ve tedavisinde probiyotikler ve cranberry bileşiklerin kullanımı günümüzde birçok hekim tarafından öneriliyor. Ancak yine de belirtiler olunca mutlaka doktora gidilmeli ve cranberry ve probiyotikler mutlaka doktor önerisi ile kullanılmalı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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