İdrar Kaçırma Sosyal Yaşamı Etkiliyor

Medicana Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Gençbay, depresyona yol açan idrar kaçırma probleminin tedavisi hakkında bilgi verdi.

Gençbay, yaptığı yazılı açıklamada, idrar kaçırma probleminin 35 yaşın üzerindeki her beş kadından birinde görüldüğünü ifade etti.

Tıpta "inkontinans" adı verilen idrar kaçırma rahatsızlığının, temelde kadınları etkileyen bir sorun olduğunu aktaran Gençbay, "İdrar kaçırmanın belli bir miktar ölçümü yoktur. Damlama şeklinde ve seyrek idrar kaçırmalarını bile büyük bir sorun olarak gören kadınlar da vardır. Kırsal kesimde sorun yaşlanmaya bağlı doğal bir problem gibi görülerek doktora başvurulmazken, kentlerde ve özellikle çalışan kadınlarda idrar kaçırma depresyon ve sosyal ilişkilerde kısıtlanmaya yol açarak daha erken dönemlerde tedavi için doktora başvurmaya neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Gençbay, idrar kaçırma probleminin genel inanışın aksine sadece yaşlanma ile ortaya çıkan bir durum olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Menopoz sonrası dönemde olan ve zor doğum yapmış kadınlarda görülebilen bu durum, bazen daha erken yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Otuz beş yaşın üzerindeki her beş kadından biri, idrar kaçırma problemi ile karşı karşıya kalıyor. Altmış beş yaşından sonra ise neredeyse her üç kadından birinde bu problem görülüyor. Yapılan araştırmalarda kadınların yüzde 25'inin hayatlarının herhangi bir döneminde idrar kaçırma sorunu yaşadığı, ancak oldukça küçük bir kısmının doktora başvurduğu görülüyor. İdrar kaçırmanın öksürme, hapşırma veya gülme gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda ortaya çıkabileceği gibi, yürümek, yataktan kalkmak gibi durumlarda da meydana gelebilir. Öksürme ve benzeri eylemlerle ortaya çıkan idrar kaçırmaya zorlanma tipi idrar kaçırma adı verilmektedir. Zorlanma ile idrar kaçırma genellikle normal doğum yapmış kadınlarda görülür."

İdrar kaçırma tiplerine göre farklı tedavilerle rahatsızlığın çözüldüğünü ifade eden Ahmet Gençbay, "Zorlanma tipi idrar kaçırmalarda tedavi genellikle cerrahidir. Kasık adalelerinin güçlendirilmesi, elektrikle uyarma gibi fizik tedavi yöntemleri, menopozdaki kadınlarda ayrıca hormon tedavisi de uygulanabilir. Sıkışma tipi idrar kaçırmada ise cerrahiden önce mesane eğitimi, idrara çıkma alışkanlığının düzeltilmesi, elektrikle uyarma ve ilaç tedavisi gibi tedaviler uygulanır. Konservatif, Medikal ve Cerrahi olmak üzere 3 farklı yöntemle tedaviler sunulmaktadır." açıklamasında bulundu.