İdrar kaçırma problemi tedavi edilebilir!

09.08.2019 13:29

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İdrar kaçırma kontrolsüz olarak idrarını tutamama ve uygun olmayan yer ve zamanlarda idrarını yapma halidir. Kadınların dile getirmekten çekindiği, sosyal hayatlarında onları en çok zorlayan konulardan biridir. Üstelik yaklaşık her 4 kadından birinde görülmektedir. Görülme sıklığı bu kadar çok iken tedavi talep eden ve doktora başvuran hasta sayısı ise daha azdır. Özellikle ilerleyen yaş ile birlikte sıklığı artar. Fazla doğum yapmış kadınlarda, menopozdan ya da zor doğumlardan sonra kadınlarda idrar kaçırma sorunu yaşanabilir. Bazen hiç doğum yapmamış kadınlarda bile görülebilir. Hastalar özellikle; ağır yük kaldırma, öksürme, hapşırma ve şiddetli gülme durumlarında idrarlarını kaçırırlar. Zor doğumlara bağlı olarak idrar kesesi sarkması da görülebilir.

"İdrarımı tutamıyorum!", "Saat başı idrara gidiyorum, neredeyse her tuvaleti tanıyorum!", "Korkumdan sokağa çıkamıyorum, komşuya gidemiyorum!", "Devamlı idrarım varmış gibi hissediyorum!", "Gece sık sık tuvalete gidiyorum!", "Sırt ve kasık ağrılarım var!" ya da "Aşağıda elime gelen bir şey var!". Bunlar hastalardan sıklıkla duyduğumuz cümleler. İdrar kaçırma problemi hastaların yaşam şekillerini değiştirmesine ve hayatlarını kısıtlamalarına neden olmaktadır. Daha az su içerek böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu yaşamakta, depresyona kadar giden süreçler oluşabilmektedir. Utanma, kendine güveni yitirme ve partnerlerinin problemlerini fark etme korkusu gibi nedenlerle bu kişilerin cinsel yaşamları da ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Bu sorunlarını dile getirmek bir "tabu" olarak görülmekte ve bu hastalar çok az yardım istemektedirler. Şikayetlerini doktora veya yakınlarına anlatmaktan utanmakta, kendi yaşında bu problemlerin normal olduğunu düşünmektedirler.

İdrar kaçırma şikayeti ile başvuran hastadan detaylı öykü alınır. İdrar kaçırmayı başlatan durumlar, kaçırmanın şekli ve sıklığı öğrenilir. "Öksürürken, hapşırırken ya da gülerken idrar kaçırıyor musunuz? Tam tuvalete gidecek iken yetişemeyip tuvalet kapısında idrar kaçırdığınız oluyor mu? İdrar kaçırmanıza, idrarda yanma ya da sık idrar çıkma eşlik ediyor mu? İdrar kaçırmanız ne zamandır var ve nasıl başladı? " gibi sorular hekim tarafından idrar kaçırmanın nedenini anlamak ve çeşidini belirlemek için size sorulacaktır. Hastaya; kan şekeri, idrar tahlili ve idrar kültürü, ultrason ve ürodinami istenebilir.

Üç çeşit idrar kaçırma görülebilir. Bunlardan ilki daha çok karın içi basıncın artığı öksürme, hapşırma, gülme ve ağır eşya kaldırma gibi durumlarda aniden oluşan idrar kaçırma tipidir. Buna stres inkontinans denir, tedavisi cerrahidir. Urge inkontinans denilen ikinci tipte ise, hasta aniden idrara sıkışır ve kontrolsüz bir şekilde idrarını kaçırır. Mesanenin kontrolsüz kasılması söz konusudur. Mix tip inkontinans ise üçüncüsü olup, her iki tip idrar kaçırma aynı anda vardır. Hekimler tarafından başlanacak medikal tedavi urge tipte kullanılabilir. Hastalarda öncelikle, sebep yönelik tedavi yapılır. Sebep kilo ise diyet, şeker hastalığı ise şeker regülasyonu, sigara ve alkol kullanımı ise bunların kesilmesi gibi. İdrar yolu enfeksiyonları uygun antibiyotiklerle tedavi edilir. Mesane ve pelvik kasları güçlendirici egzersizler tavsiye edilir. Hekiminizin genel değerlendirmesi sonrası tedavi bireyselleştirilir ve size özel tedavi uygulanır.

İdrar kaçırma kaderiniz olmasın!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları