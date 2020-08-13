"İdrar kaçırma ile prostat kanserinin doğrudan ilgisi yok"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"İdrar kaçırma ile prostat kanserinin doğrudan ilgisi yok"

PROSTAT kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türü olmasına rağmen uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerliyor.

13.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:12
PROSTAT kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türü olmasına rağmen uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerliyor. Erken teşhis ve tedavinin önemine değinen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Akbulut,  idrar kaçırmanın prostat kanseri ile bir ilgisi olmadığını belirterek "Prostat kanseri ilerleyinceye kadar hastaların hissedeceği belirgin bir sıkıntıya yol açmaz.  Akciğer kanserinden sonra erkeklerde kansere bağlı en sık 2'inci ölüm sebebidir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ziya Akbulut, erkeklerde en sık görülen prostat kanserine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akbulut, prostat kanserinin çoğunlukla ileri yaşta görüldüğünü belirterek, "Prostat kanseri, prostat bezinden gelişen, çoğunlukla ileri yaşta sadece erkeklerde görülen bir kanser türüdür. Erken teşhisle tamamen tedavi şansı bulunması ve nispeten diğer kanserlere göre daha sık görülmesi prostat kanserine ve tedavilerine ilgiyi arttırmıştır. Her geçen gün daha yeni ve etkin tedaviler geliştirilmektedir" dedi.

"İDRAR KAÇIRMAYLA DİREKT İLGİSİ YOK"Prostat kanserinin sinsi seyrettiğine değinen Prof. Dr. Akbulut, 50 yaşından sonra düzenli doktor takibi gerektiğine dikkati çekerek şöyle devam etti: "Prostat kanserinin idrar kaçırma ile direkt bir ilişkisi yoktur. İleri evre kanserlerde veya tedavi sonrasında idrar kaçırma görülebilir. Prostat kanseri ilerleyinceye kadar hastaların hissedeceği belirgin bir sıkıntıya yol açmaz, kan testleri ve muayene ile tespit edilebilir. Bu yüzden hastaların 50 yaşından sonra düzenli doktor kontrolüne gitmesi tam tedavi şansını yakalayabilmesi için önerilmektedir. Prostat kanseri erkeklerde en sık tanı konulan kanser türüdür. Akciğer kanserinden sonra erkeklerde kansere bağlı en sık 2'inci ölüm sebebidir. Bir erkeğin hayatı boyunca prostat kanseri geliştirme riski yüzde 16 iken buna bağlı ölüm riski yüzde 2.9 olarak hesaplanmıştır.""GENETİK VE IRKSAL FAKTÖRLERE DİKKAT"Prof. Dr. Akbulut, bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riskinin yüzde 16 civarında olduğunu ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: "Prostat kanseri riski 50 yaş üzerinde her sene daha da artmaktadır. Ancak özellikle birinci derece akrabasında prostat kanseri olanlar için 40'lı yaşlar kontrol için uygun olacaktır. Ayrıca ırksal ve çevresel faktörler de prostat kanseri gelişmesinde önemli olabilmekte. Örneğin Japon ırkında bu kanser daha nadir görülmesine rağmen Amerika doğumlu Japon kökenli hastalarda görülme sıklığı artmaktadır." "TEDAVİ EDİLMEZSE METASTAZ YAPABİLİR"Prostat kanserinin tedavi edilmediğinde metastaza yol açabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Akbulut, tedavi yöntemlerine ilişkin sözlerini şöyle noktaladı:

"Prostat kanseri diğer kanserlere göre genellikle daha yavaş ilerler, daha iyi seyreder. Ancak bu süreçte tanı konulup tedavi edilmezse evresine bağlı olarak metastaz yapabilir. Evresi yükseldikçe bu risk de artmaktadır. Prostat kanserinin tedavisi birçok branşın ortak katılımı ile yönetildiğinde daha da iyi sonuçlar alınabilmektedir. Hastalığın evresine göre ve hastanın genel durumuna bağlı olarak hastalara farklı tedavi seçenekleri sunulabilmektedir. Cerrahi, radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi şu anda günümüzde önerilen başlıca tedavi yöntemleridir."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Ekonomi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Magazin
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu Politika
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı Güncel
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Yeşim Salkım Acun Ilıcalı Orlando Bloom
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: "İdrar kaçırma ile prostat kanserinin doğrudan ilgisi yok" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 11:31:42. #1.15#
title