: İDOB, Zorlu PSM'de yeni yıl konseri verdi

30.12.2019 23:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:40

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Yeni Yıl Konseri"yle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle bir araya geldi.

Murat Kodallı'nın şefliğini üstlendiği orkestrada, solist olarak Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ufuk Toker yer aldı.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, Yeni Yıl Konseri'ni aynı repertuvarla 3 ve 4 Ocak'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda da sahneleyeceklerini söyledi.

Arıkan, İDOB'un her yıl yeni yıl konserlerine özenle hazırlandıklarına dikkati çekerek, "Bu yıl da genç solistlerimiz var. Aynı zamanda çocuk koromuz var ve çocuk koromuz olunca muhteşem bir elektrik ortaya çıkıyor." dedi.

Konserde yaklaşık 70 kişilik bir orkestranın sahne aldığını belirten Arıkan, şöyle devam etti:

"Çok genç, fakat deneyimli solist sanatçılarımız var. Onları aynı sahnede tecrübeli sanatçılarla harmanlayarak, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. İDOB, bu anlamda aynı zamanda gençler için bir stüdyo."

Arıkan, yıl başından sonra sezonun yoğun bir programla geçeceğine işaret ederek, "Birçok baş yapıt var. Çok yakında 'Faust', 'Don Pasquale', girecek ve daha neler neler var. Balede de hakeza süprizler var. Bugüne kadar hiç sahnelenmemiş eserler gelecek." diye konuştu.

"Müziksiz kalmayın"

Arıkan, yeni yıla dair bir mesajda vererek, şunları kaydetti:

"Müziksiz kalmayın diyorum. Çünkü müzik fakirin, zenginin, okumuşun ve okumamışın, dil, din, mezhep aklınıza ne geliyorsa insanları birbirinden ayıran her şeyin birleştiricisidir. Onun için müziksiz kalmayın."

Yoğun ilginin yaşandığı konserde İDOB orkestrasının yanı sıra Şahin Dedemen yönetiminde İDOB çocuk korosu "Hoşgeldin Yeni Yıl", "Mutlu Bir Yılın Özlemi", "We Wish

Kaynak: AA

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