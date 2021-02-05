İDOB'un düzenlediği 8. Ulusal Resim Yarışması'na başvurular başladı
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İDOB'un düzenlediği 8. Ulusal Resim Yarışması'na başvurular başladı

05.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:21
İDOB'un düzenlediği 8. Ulusal Resim Yarışması'na başvurular başladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün (İDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl sekizincisini düzenleyeceği resim yarışmasına başvurular alınmaya başladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün (İDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl sekizincisini düzenleyeceği resim yarışmasına başvurular alınmaya başladı.

"Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?" konulu yarışmaya, 7-11 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek.

Pandemi dolayısıyla 2020'de ertelenen etkinlik, bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilecek.

Her yıl, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi gören yarışma, çocukların, opera ve bale sanatına ilgisini arttırmak amacıyla düzenleniyor. Hayatında hiç opera ve bale temsili izlememiş çocuklar da hayallerindekini resimlerine yansıtarak yarışmaya katılabilecek.

Yarışmanın değerlendirmesi ise İDOB ressamları ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesi ressamlar tarafından yapılacak.

Dereceye girenler, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 23 Nisan'da gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak. Yarışmayı kazanan ve sergilenmeye hak kazanan resimler, 23 Mayıs'a kadar fuaye alanında sergilenecek.

Yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenci, Denizbank tarafından hediye edilen tablet ile ödüllendirilecek. Ayrıca resim yapmak için malzemeler, kitaplar ve İDOB çocuk oyununa iki kişilik davetiye de kazanan çocuklara takdim edilecek. Her yıl olduğu gibi, birinci olan resim, bir sonraki yılın yarışma afişinde görseli olarak kullanılacak.

Resim yarışmasına 1 Nisan'a kadar, "idobcocuk@gmail.com" adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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