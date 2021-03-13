İDOB'un Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel konseri, 18 Mart'ta TRT 2'den canlı yayınlanacak
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İDOB'un Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel konseri, 18 Mart'ta TRT 2'den canlı yayınlanacak

13.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:56
İDOB'un Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel konseri, 18 Mart'ta TRT 2'den canlı yayınlanacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılına özel konseri, 18 Mart'ta TRT 2'de canlı olarak seyirciyle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılına özel konseri, 18 Mart'ta TRT 2'de canlı olarak seyirciyle buluşacak.

İDOB, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılına özel konser hazırladı. Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 18 Mart'ta saat 19.30'da TRT 2'den canlı yayınlanacak.

Programda, Ulvi Cemal Erkin'in "Divan", Ahmet Adnan Saygun'un "Harmandalı" ve "Bozlak", Cemal Reşit Rey'in "Sarı Zeybek", ikinci kuşak Cumhuriyet dönemi bestecisi Nevit Kodallı'nın "Türkü" adlı besteleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konser repertuvarında ayrıca Turgay Erdener düzenlemesi ile "Çalın Davulları", Sayram Akdil düzenlemesi ile "Efem", İlhan Baran düzenlemesi ile "Osman Paşa Türküsü", "Köroğlu Yiğitlemesi", "Köroğlu" ve ayrıca saz eşliğinde "Dadaloğlu" eserleri yer alacak.

Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhon'un "Yüzbaşı Mehmet Tevfik'in Mektubu" ve besteci Evrim Demirel'in "Ninatta" adlı opera eserinden "Ağıt" ile besteci ve piyanist Aydın Karlıbel'in bestelerinden "Atabarı", "Çanakkale Şehitleri için Koral", "Genç Osman" ve "Ankara'nın Taşına Bak" düzenlemeleri de konserde seslendirilecek.

Program, Karlıbel'in Çanakkale Senfonik Şiiri'nden "Türkü" parçası ile sonlandırılacak.

Konserde, İDOB solistleri Utku Bayburt, Serkan Bodur, Alper Göçeri, Emre Güngör, Ufuk Karakoç, Yoel Keşap, Deniz Likos ve Umut Tingür'e piyanoda Aydın Karlıbel eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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