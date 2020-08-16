İDOB Talimhane Sahne'de izleyicisiyle buluştu
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İDOB Talimhane Sahne'de izleyicisiyle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDT), sanatseverlerle bir araya geldi.

İDOB Talimhane Sahne'de izleyicisiyle buluştu
16.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:56

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDT), sanatseverlerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle Beyoğlu Talimhane Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlikte, MDTistanbul ekibinin, önceki sezonlarda ilgi görmüş "Elektronika", "Güldestan" ve "Dans Analog" eserlerinden bölümler sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre izleyicisinden ayrı kalan topluluğun gösterisi, yoğun ilgi gördü.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumların, yeni açılan Talimhane Sahnesi'nde, çeşitli etkinlikler yapacağını dile getirerek, İDOB'un da dört etkinlik gerçekleştireceğini söyledi.

MDT'nin gösteriminin dışında 29 Ağustos'da "Napoliten Konseri", 12 Eylül'de "Kahramanlık Türküleri", 26 Eylül'de ise "Oda Müziği Konseri"nin seyirciyle buluşacağını dile getiren Arıkan, "Taksim'i ve Taksim izleyicisini özlemiştik. Pandemi döneminde olduğumuz için buna uygun bir sahne düzeni yaptık ve performansı da bu hassasiyetle oluşturduk. Taksim'de olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Umarım bunun devamı gelir. Sanatçılarımız da çok mutlu. Bugünkü program için biletlerimiz de seyircilerin ilgisi sayesinde tükendi. Güzel bir yaz akşamında, sanatsal bir etkinlik yapmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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