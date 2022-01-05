İDOB sanatçıları yeni yıl konseri verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), yeni yıl konserinde sanatseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'ndeki konserde, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Johann Strauss, Jules Massenet, Vittorio Monti, Rodolfo Falvo, Pablo de Sarasate, Edouard Destenay, Franz Danzi, İlyas Mirzayev ve Astor Piazzolla'nın eserleri yorumlandı.

"Yarasa" (Die Fledermaus), "Thais", "Don Giovanni", "Sevil Berberi" (Il barbiere di Siviglia) operalarından aryalara da yer verilen etkinlikte, soprano Esra Abacıoğlu Akcan, tenor Ahmet Baykara ve bas Suat Arıkan sahne aldı.

Müzisyenler Olena Şenol, Oleksandr Samoylenko, Ecesu Sertesen, Tutu Aydınoğlu ve Ömer Dağaşan da sanatçılara enstrümanlarıyla eşlik etti.

Konser, 8 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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