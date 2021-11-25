İDOB "Dört Mevsim" balesini sahneleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Uğur Seyrek'in koreografisini yaptığı "Dört Mevsim" adlı eseri sanatseverlerle buluşturacak.

Seyrek'in 2017'de, "Dünya Dans Günü" kapsamında koreografisini yaptığı modern bale eseri, 2 ve 7 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 4 Aralık'ta ise Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Antonio Vivaldi'nin müziğine imza attığı eserin librettosunu Seyrek ile Işık Noyan yazdı.

Eserde, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini, Gizem Tuncay, Deniz Özaydın, Nuri Arkan, Asena Ökte, Cem Çelik, Can Bezirganoğlu, Deniz Kılınç Tunçeli, Batur Büklü, Melike Manav, Çağatay Özmen, Julia Hartmann, Olcay Tunçeli, Büşra Ay, Zeynep Güçoğlu, Alican Güçoğlu, İlke Kodal, Berfu Elmas ve Nuri Arkan yorumlayacak.

Kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu'nun yaptığı etkinlikte ayrıca, Merve Topaldemir, Melis Gülmen, Eda Dürüm, Sanem Şilliler, Eymen Arıslı, Buket Polat, Hazal Çoruk, Elifsu Pamukçu, Ayşe Aras, Ami Naıto, Naz Kurtuluş, Naz Özakıncı, Deniz Polat, Sinan Kaymak, Berkay Topçuoğlu, Cenk Tan Karayel, Agit İşcan,

berkay Günay, Arda Erkara da sahne alacak.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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