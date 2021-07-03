İDOB Çocuk Balesi mini gösteride buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İDOB Çocuk Balesi mini gösteride buluştu

Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren çocuk balesi ekibi, yaz tatili öncesi bir araya gelerek mini gösteri yaptı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren çocuk balesi ekibi, yaz tatili öncesi bir araya gelerek mini gösteri yaptı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çocuk balerinleri korumak adına çalışmalarına ara veren İDOB Çocuk Balesinin 27 kişilik kadrosu Arkeoloji Müzesi'nde kurulan sahnede buluştu.

Bir önceki sezonda sahneye konulan "Dans Et, Şarkı Söyle" projesinden, koreografik düzenlemesi Bahar Vidinlioğlu'na ait "Kalinka" ve yine koreografisi Bahar Vidinlioğlu'na ait bir dans ile küçük balerinler sahnede performans sergiledi.

İDOB Çocuk Balesi mini gösteride buluştu
İDOB Çocuk Balesi mini gösteride buluştu
İDOB Çocuk Balesi mini gösteride buluştu
İDOB Çocuk Balesi mini gösteride buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

Son dakika haberi: İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmara'daki müsilaj sorunu) Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur.'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara'daki müsilaj sorunu) Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şener Şen İbrahim Selim Armağan Çağlayan
Spor Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İDOB Çocuk Balesi mini gösteride buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 14:58:59. #1.15#

title