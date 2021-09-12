İDOB, bale sezonunu 'Uyuyan Güzel' ile açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İDOB, bale sezonunu "Uyuyan Güzel" ile açtı

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
İDOB, bale sezonunu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2021-2022 bale sezonunu "Uyuyan Güzel" balesiyle, küresel salgının kontrollü normalleşme döneminde alınan önlemlerle açtı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2021-2022 bale sezonunu "Uyuyan Güzel" balesiyle, küresel salgının kontrollü normalleşme döneminde alınan önlemlerle açtı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, sanatseverlerle yüz yüze buluşmayı engelleyen küresel salgın kaynaklı zorunlu ara, klasik bale repertuvarının en önemli eseri olarak kabul edilen "Uyuyan Güzel"in temsiliyle son buldu.

Yüzyıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan ve 4 sezondur kapalı gişe oynanan eserin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Bale tekniği ve estetiği yönünden bu sanat dalının en önemli eserlerinden biri olan "Uyuyan Güzel" balesi 15-17 ve 18 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.???????

İDOB, bale sezonunu Uyuyan Güzel ile açtı

İDOB, bale sezonunu Uyuyan Güzel ile açtı

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

 Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yevgeniy Ziniçev
Magazin Seda Sayan Mehmet Erdem Gülşen
Spor Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Cengiz Ergün Zabihullah Mücahid Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İDOB, bale sezonunu 'Uyuyan Güzel' ile açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 11:38:29. #1.11#