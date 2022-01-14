İDOB, AKM'de sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), İzlenimcilik ve Geç Romantizm akımlarından esinlenerek hazırladığı konserlerle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak.

Yarın gerçekleştirilecek "Geç Romantikler Konseri" programında, 19. yüzyılın ortalarından başlayıp 20. yüzyıla ve modernizme uzanan dönemdeki Geç Romantizm akımı bestecileri, Hugo Wolf, Gustav Mahler ve Richard Strauss'un eserleri yer alıyor.

Hugo Wolf'un eserlerini soprano Gülbin Günay, Gustav Mahler'in eserlerini bariton Caner Akgün ve Richard Strauss'un eserlerini de soprano Perihan Artan seslendirecek. Konserde sanatçılara piyanist Fügen Yiğitgil eşlik edecek.

"Fransız İzlenimcileri" konseri ise 22 Ocak'ta geçekleştirilecek. Bu akımın temsilcilerinden besteci Gabriel Faure, Maurice Ravel ve Claude Debussy'nin eserleri konserde müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserde solist olarak Gabriel Faure'nin eserlerini soprano Nazlı Deniz Süren, Claude Debussy'nin eserlerini Otilia İpek ve Maurice Ravel'in parçalarını da bariton Kevork Tavityan yorumlayacak. Bu konserde ise piyanist Aydın Karlıbel eşliğinde sahnede olacak.

Konser biletleri "www.biletinial.com" ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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