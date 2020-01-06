İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İstanbul'da etkili olan poyraz nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul'da etkili olan poyraz nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre 18.45'te Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00'de Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile yarın 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.
Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yanı sıra, 18.25'teki Ortaköy-Üsküdar seferi iptal edildi.