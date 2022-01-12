İDO ve şehir hatlarında sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile şehir hatlarında bazı seferler, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile şehir hatlarında bazı seferler, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
"Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa 09.15 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferi" Şehir hatlarında ise İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti sebebiyle yapılamadığı ifade edildi. - İSTANBUL
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