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İDO ve şehir hatlarında sefer iptalleri

İDO ve şehir hatlarında sefer iptalleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile şehir hatlarında bazı seferler, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile şehir hatlarında bazı seferler, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

"Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa 09.15 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferi" Şehir hatlarında ise İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti sebebiyle yapılamadığı ifade edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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