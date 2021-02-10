İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA BAZI SEFERLER İPTAL
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İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA BAZI SEFERLER İPTAL

10.02.2021 07:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 07:41
İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA BAZI SEFERLER İPTAL

İSTANBUL DHAİstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bildirildi. Şehir Hatları'nda da lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferleri iptal edildi.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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