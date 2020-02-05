İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri//Ek bilgi ve fotoğraflarla
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İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri//Ek bilgi ve fotoğraflarla

İSTANBUL'da lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

05.02.2020 07:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 07:46
İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri//Ek bilgi ve fotoğraflarla
'da lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:  

ŞEHİR HATLARI

07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

07: 45 Karaköy-Kabataş07: 30 Beşiktaş-Büyükada07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDOBostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 40Bostancı-Beşiktaş 07: 40  Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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