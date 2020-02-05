İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ (GÖRÜNTÜYLE)

05.02.2020 07:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 07:42

Haber -Kamera: Oğuzcan YAZAR/ İstanbul DHA

İstanbul'da lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

ŞEHİR HATLARI

07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş07: 45 Karaköy-Kabataş07: 30 Beşiktaş-Büyükada07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDOBostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 40Bostancı-Beşiktaş 07: 40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30

Görüntü dökümü: ---------------Beşiktaş İskelesi detay-İptal yazısı detay-Deniz ve dalgalardan detay-İskelede bekleyen insanlar-Vapur görüntüsü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA