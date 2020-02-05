İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
İSTANBUL'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.
05.02.2020 06:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 06:55
İSTANBUL'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
- İstanbul
ŞEHİR HATLARI
07: 30 Beşiktaş-B07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
İDOBostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30Bostancı-Beşiktaş 07: 40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30
- İstanbul
Kaynak: DHA