İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ
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İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ

Haber: İstanbul DHAİstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

05.02.2020 06:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 06:54
İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ

Haber: DHA

İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:  

ŞEHİR HATLARI

07: 30 Beşiktaş-B07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDOBostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30Bostancı-Beşiktaş 07: 40  Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30


Kaynak: DHA
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