İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi -ek bilgilerle
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İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi -ek bilgilerle

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

23.12.2019 07:17 | Son Güncelleme: 23.12.2019 07:17
İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi -ek bilgilerle
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;

23.12.2019 saat 07: 30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

23.12.2019 saat 07: 40 Bostancı-Beşiktaş 23.12.2019 saat 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 23.12.2019 saat 07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.12.2019 saat 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.12.2019 saat 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş07: 45 Karaköy-Bostancı

06: 55 Bostancı-Karaköy


- İstanbul
Kaynak: DHA
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