İDO ve Şehir Hatları iptal edildi! İDO iptal seferler nelerdir? Şehir Hatları seferleri! İDO seferleri ne zaman başlayacak? İDO sefer saatleri!
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İDO ve Şehir Hatları iptal edildi! İDO iptal seferler nelerdir? Şehir Hatları seferleri! İDO seferleri ne zaman başlayacak? İDO sefer saatleri!

15.02.2021 07:20 | Son Güncelleme: 15.02.2021 07:24
İDO ve Şehir Hatları iptal edildi! İDO iptal seferler nelerdir? Şehir Hatları seferleri! İDO seferleri ne zaman başlayacak? İDO sefer saatleri!

Bursa Deniz Otobüsleri (BUD0), Şehir Hatları ve İDO bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. İDO ve Şehir Hatları iptal edildi! İDO iptal seferler nelerdir? Şehir Hatları seferleri! İDO seferleri ne zaman başlayacak? İDO sefer saatleri! Şehir Hatları iptal seferler!

Dünden beri etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Peki, İDO ve Şehir Hatları iptal edildi! İDO iptal seferler nelerdir? Şehir Hatları seferleri! İDO seferleri ne zaman başlayacak?İDO sefer saatleri!

İDO İSTAL SEFEERLER NELERDİR?

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

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