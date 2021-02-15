İDO ve Şehir Hatları iptal edildi! İDO iptal seferler nelerdir? Şehir Hatları seferleri! İDO seferleri ne zaman başlayacak? İDO sefer saatleri!

Bursa Deniz Otobüsleri (BUD0), Şehir Hatları ve İDO bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. İDO ve Şehir Hatları iptal edildi! İDO iptal seferler nelerdir? Şehir Hatları seferleri! İDO seferleri ne zaman başlayacak? İDO sefer saatleri! Şehir Hatları iptal seferler!