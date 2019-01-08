İdo ve Budo'ya Olumsuz Hava Engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi. Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinde, 07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada ise,

"07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08: 30 (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA