İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

23.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:11

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.



İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat



07.45'de Bandırma-Yenikapı-Bostancı



07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,



08.30'da Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,



Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:



07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) - BURSA

Kaynak: İHA