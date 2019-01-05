İdo ve Budo Seferleri İptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 05.01.2019 08: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 05.01.2019 08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 05.01.2019 09: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 05.01.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 05.01.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 05.01.2019 10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

05.01.2019 10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 05.01.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 05.01.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

05.01.2019 12: 55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10: 30 - 12: 25 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 09: 50 - 11: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 18: 45 - 21: 45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 09: 30 - 12: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 9 seferleri iptal edilmiştir.

(İHA)

Kaynak: İHA