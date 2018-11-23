İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildiİSTANBUL - İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İSTANBUL - İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'da iptal olan seferler;
07: 50 - 09: 45/ Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07: 45 - 10: 45/ Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO'da iptal olan seferler;
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
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