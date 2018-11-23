İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'da iptal olan seferler;

07: 50 - 09: 45/ Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07: 45 - 10: 45/ Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO'da iptal olan seferler;

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

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