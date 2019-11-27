İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.
İDO'nun 0830 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (EminönüSirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (EminönüSirkeci), saat 10.00'daki başlaması planlanan İstanbul (EminönüSirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.
Haber Videosu: İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi