İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi
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İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

27.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:55
İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi

(İDO) ve Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

İDO'nun 0830 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa ()-İstanbul (EminönüSirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (EminönüSirkeci), saat 10.00'daki başlaması planlanan İstanbul (EminönüSirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi
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