İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTAL EDİLDİ
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İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

27.11.2019 08:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:56
İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTAL EDİLDİ

(İDO) ve Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

İDO'nun 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00'daki başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

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-ARŞİV


- İstanbul
Kaynak: DHA
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