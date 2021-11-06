İDO VE BUDO'DAN SİS NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;İDO08.30Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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