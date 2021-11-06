İDO VE BUDO'DAN SİS NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

BUDO

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