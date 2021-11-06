İDO VE BUDO'DAN SİS NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ - Haberler
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İDO VE BUDO'DAN SİS NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ

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İDO VE BUDO'DAN SİS NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO

08.30

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

08.00

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


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