İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
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İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

05.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:53
İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle (İDO) ve Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle,

BUDO,07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi İDO,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi18.45-21: 45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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