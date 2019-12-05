İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
05.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:52
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
- İstanbul
İptal edilen seferler şöyle,BUDO,07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi İDO,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi18.45-21: 45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi
- İstanbul
Kaynak: DHA