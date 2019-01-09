İdo ve Budo'dan Sefer İptali

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları Marmara Bölgesinde de hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 07.45'teki Bandırma- Yenikapı- Bostancı, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.51'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal ettiği seferler ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) - Bursa

Kaynak: DHA