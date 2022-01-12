İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:İDO: 07.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş07.45 -Bandırma-Yenikapı-Kadıköy08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy09.15 - Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-BursaBUDO: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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