İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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