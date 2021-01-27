İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ
27.01.2021 08:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:09
İstanbul, DHAİstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul, DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO: saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleriBUDO: saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri
Kaynak: Demirören Haber Ajansı