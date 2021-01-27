İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ
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İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

27.01.2021 08:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:09
İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul, DHAİstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul, DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. 

İptal edilen seferler şöyle:  

İDO:  saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri

BUDO: saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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