İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

06.01.2020 04:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 04:26

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 08: 10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: DHA