İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ
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İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

06.01.2020 04:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 04:26
İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

DHA 

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:  

İDO

07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı  08: 10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa  08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


Kaynak: DHA
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