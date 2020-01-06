İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ
İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
İDO07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 08: 10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)