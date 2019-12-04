İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
04.12.2019 06:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 06:41
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
- İstanbul
İptal olan seferler şöyle:
İDO
07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- İstanbul
Kaynak: DHA