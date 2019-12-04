İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

04.12.2019 06:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 06:41
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Deniz Otobüsleri(İDO) ve Deniz Otobüsleri(BUDO), 'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal olan seferler şöyle:

İDO

07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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