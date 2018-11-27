İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) - İstanbul