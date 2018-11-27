İdo ve Budo'da Sefer İptalleri
İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:
İDO
-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO
-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)