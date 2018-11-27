İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İstanbul DHA 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:  

İDO 

-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

BUDO

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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